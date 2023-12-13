Microsoft решила объединить ядерную энергетику и искусственный интеллект

Стремление Microsoft к созданию дополнительных источников энергии обусловлено растущими потребностями в энергии все более сложных моделей ИИ.

Отражая стремление основателя компании Билла Гейтса к безуглеродной энергетике, Microsoft рассматривает атомную энергию как перспективное решение, отличающееся от традиционных возобновляемых источников.

Мишель Патрон, старший директор Microsoft по политике устойчивого развития, подчеркнула необходимость использования разнообразных энергетических инструментов для достижения амбиций по снижению выбросов углекислого газа.