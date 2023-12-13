Наука и технологии
18:56, 13 декабря 2023
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Microsoft решила объединить ядерную энергетику и искусственный интеллект

Конечно, им ведь так легко доверять

В рамках нового подхода компания Microsoft решила объеденить ядерную энергию и искусственный интеллект (ИИ), чтобы запустить следующую «эру развития ИИ». Технологический гигант предложил использовать технологию ИИ для упрощения сложных процессов регулирования, связанных с созданием атомных электростанций, что ускорит обычно длительную и ресурсоемкую работу.

Microsoft решила объединить ядерную энергетику и искусственный интеллект

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Стремление Microsoft к созданию дополнительных источников энергии обусловлено растущими потребностями в энергии все более сложных моделей ИИ.

Отражая стремление основателя компании Билла Гейтса к безуглеродной энергетике, Microsoft рассматривает атомную энергию как перспективное решение, отличающееся от традиционных возобновляемых источников.

Мишель Патрон, старший директор Microsoft по политике устойчивого развития, подчеркнула необходимость использования разнообразных энергетических инструментов для достижения амбиций по снижению выбросов углекислого газа.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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