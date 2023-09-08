Microsoft решила поглощать CO2 с помощью известняка

Microsoft решила поглощать CO2 с помощью известнякаIT-гиганты стали чаще заботиться о природе
Microsoft намерена приобрести 315 тыс метрических тонн средств удаления углерода климатической компании Heirloom Carbon в рамках сделки, стоимость которой может составить 200 млн долл. Компания использует геологический метод улавливания и удержания углекислого газа с помощью известняка, что значительно ускоряет процесс с нескольких лет до нескольких дней.
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Компания является единственным в США предприятием, занимающимся постоянным улавливанием углерода. Ранее Microsoft уже инвестировала в Heirloom через свой Фонд инноваций в области климата объемом 1 млрд долларов. Новое соглашение не только обеспечивает значительный объем утилизации углерода, но и открывает путь для дополнительных инвестиций в расширение Heirloom.
Генеральный директор компании Шашанк Самала отметил, что подобные «банковские соглашения» способствуют проектному финансированию быстрого роста, сравнимого с сектором возобновляемой энергетики.