Microsoft решила поглощать CO2 с помощью известняка

Компания является единственным в США предприятием, занимающимся постоянным улавливанием углерода. Ранее Microsoft уже инвестировала в Heirloom через свой Фонд инноваций в области климата объемом 1 млрд долларов. Новое соглашение не только обеспечивает значительный объем утилизации углерода, но и открывает путь для дополнительных инвестиций в расширение Heirloom.

Генеральный директор компании Шашанк Самала отметил, что подобные «банковские соглашения» способствуют проектному финансированию быстрого роста, сравнимого с сектором возобновляемой энергетики.