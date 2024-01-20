Microsoft: российские хакеры взломали учетные записи руководства компании

Nobelium, та же группа, что ответственна за взлом SolarWinds в 2020 году, получила доступ к «устаревшей непроизводственной учетной записи тестового арендатора», а затем использовала ее права для доступа к небольшому проценту корпоративных учетных записей электронной почты Microsoft.

Хотя Microsoft утверждает, что в ходе атаки не были скомпрометированы данные клиентов, производственные системы или запатентованный исходный код, компания признала, что Nobelium успешно расшарила электронные письма и вложенные документы с очень небольшого числа учетных записей, включая те, которые принадлежат членам высшего руководства компании и сотрудникам отделов кибербезопасности, юридического и других подразделений. В их число входят финансовый директор Эми Худ и президент Брэд Смит, которые регулярно встречаются с генеральным директором Сатьей Наделлой.

Несмотря на серьезность вторжения, Microsoft утверждает, что атака не оказала существенного влияния на ее деятельность. Однако компания продолжает расследование инцидента.