Microsoft скоро начнёт удалять электронные книги на смартфонах пользователей

Об этом сообщает Wired. О решении закрыть магазин электронных книг Microsoft объявила 2 апреля. Удаление приобретённых продуктов из библиотек компания объясняет тем, что, по сути, люди покупали лишь лицензию на пользование. На самом деле, эти книги всё ешё принадлежат сервису, а он просто даёт право на доступ к ним.

Впрочем покупателям электронных книг Microsoft всё же возместит потраченные деньги. Если пользователь делал пометки внутри книги или писал аннотации к ним, то компания даст ему сверху $25.

Напомним, продавать электронные книжки Microsoft начала в 2017 году.