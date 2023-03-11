Microsoft скоро выпустит новую версию технологии, лежащей в основе нашумевшего ChatGPT

Об этом рассказал Андреас Браун, директор по технологиям Microsoft Germany, на недавнем мероприятии под названием "AI in Focus -- Digital Kickoff". По словам Брауна, они представят GPT-4 уже на следующей неделе. Он отметил, что у них будут “мультимодальные модели, которые будут предлагать совершенно разные возможности - например, видео".

GPT-4 - это базовая технология больших языковых моделей. В настоящее время ChatGPT может отвечать только в текстовом виде, чего для Microsoft, видимо мало.