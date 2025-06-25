Microsoft снова сократит сотрудников Xbox

Это якобы часть глобальной реструктуризации, в рамках которой Microsoft уже объявила об увольнении около 7 000 сотрудников — это примерно 3% от общего штата. Согласно источникам, серьёзные сокращения затронут всю команду Xbox.

Недавно из игрового подразделения и так уже ушли 1 900 человек. Ранее Microsoft также закрыла студии Arkane Austin, Alpha Dog Games, Tango Gameworks, а Roundhouse Studios была объединена с ZeniMax Online Studios.

Интересно, что даже на фоне этих изменений Microsoft за первые три месяца 2025 года отчиталась о выручке в $ 25,8 млрд, а доход от контента и сервисов Xbox вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

Пока Microsoft не дала официальных комментариев.