Microsoft сотрет данные клиентов бесплатной Teams, если они не оплатят подписку

Бизнесу придется оплатить как минимум план Teams Essentials ($4 на пользователя в месяц), чтобы сохранить чаты, информацию о встречах, каналы и другую ключевую информацию.

Как объясняет Windows Central, для нового уровня Teams (бесплатного) потребуется новая учетная запись. Данные в старом приложении, которое теперь переименовано в Teams Free (classic), будут удалены.

Engadget обратились в Microsoft за комментариями. Нововведение не повлияет на личное использование, но может стать “головной болью” для небольших фирм, которые ранее полагались на бесплатную Teams. Им действительно придется либо начать платить, либо потерять доступ к прошлым обсуждениям, не говоря уже о воссоздании настроек каналов.