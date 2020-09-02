Наука и технологии
Сегодня 21:28
Microsoft создала инструмент для распознавания видео с подменой лица
Deepfake
Microsoft выпустила новый инструмент, предназначенный для анализа видео. Он может определить, был ли контент создан с помощью технологии deepfake, которая позволяет менять на видео лица людей.
Инструмент назвали Video Authenticator. Система может анализировать видео в реальном времени. Она способна обнаружить на кадрах признаки того, что их содержимое корректировалось. Даже те, что незаметны человеческому глазу. К таким относятся «затухающие» или серые пиксели на границах объектов, например, на границах вставленного в кадр лица.
TechCrunch
В Microsoft хотят, чтобы инструмент помогал распознавать deepfake видео, которые были созданы с целью ввести людей в заблуждение. Особенно для американцев эта тема актуальна в связи с приближающимися выборами президента.