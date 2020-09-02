Microsoft создала инструмент для распознавания видео с подменой лица

Инструмент назвали Video Authenticator. Система может анализировать видео в реальном времени. Она способна обнаружить на кадрах признаки того, что их содержимое корректировалось. Даже те, что незаметны человеческому глазу. К таким относятся «затухающие» или серые пиксели на границах объектов, например, на границах вставленного в кадр лица.