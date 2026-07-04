Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2026, 16:54
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Microsoft создаст компанию за $2,5 млрд для помощи бизнесу с внедрением ИИ

Клиентам помогут выбрать подходящие модели
Microsoft объявила о создании новой компании Microsoft Frontier Company, которая займется внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес. На запуск проекта корпорация выделила $2,5 млрд. Первыми клиентами станут Unilever и Novo Nordisk.
Microsoft создаст компанию за $2,5 млрд для помощи бизнесу с внедрением ИИ

© Ferra.ru

Новая структура будет помогать компаниям подбирать и интегрировать ИИ-инструменты как Microsoft, так и сторонних разработчиков, объединяя их с внутренними данными заказчиков. При этом результаты такой работы останутся в распоряжении самих клиентов и не будут передаваться Microsoft.

В компании отмечают, что крупный бизнес все чаще использует сразу несколько ИИ-моделей, включая решения с открытым исходным кодом, а не одного поставщика. Такой подход требует дополнительных затрат и усложняет внедрение технологий.

По словам представителей Microsoft, при создании Copilot была сделана ставка только на модели OpenAI, однако теперь компания делает акцент на возможности быстро переключаться между разными ИИ-моделями в зависимости от задач клиента.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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