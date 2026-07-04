Microsoft создаст компанию за $2,5 млрд для помощи бизнесу с внедрением ИИ

Новая структура будет помогать компаниям подбирать и интегрировать ИИ-инструменты как Microsoft, так и сторонних разработчиков, объединяя их с внутренними данными заказчиков. При этом результаты такой работы останутся в распоряжении самих клиентов и не будут передаваться Microsoft.

В компании отмечают, что крупный бизнес все чаще использует сразу несколько ИИ-моделей, включая решения с открытым исходным кодом, а не одного поставщика. Такой подход требует дополнительных затрат и усложняет внедрение технологий.

По словам представителей Microsoft, при создании Copilot была сделана ставка только на модели OpenAI, однако теперь компания делает акцент на возможности быстро переключаться между разными ИИ-моделями в зависимости от задач клиента.