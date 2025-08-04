Microsoft стала второй компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн

Акции Microsoft выросли более чем на 5% после отчёта. Доход за квартал составил $ 76,4 млрд, а прибыль на акцию — $ 3,65. Аналитики ожидали $ 73,89 млрд и $ 3,37 соответственно. Для сравнения: в прошлом году показатели были ниже — $ 64,72 млрд и $ 2,95 на акцию.

Главным источником роста стал облачный бизнес компании, особенно платформа Azure, которая за год принесла более $ 75 млрд дохода — рост на 34%.

По мнению аналитиков, настоящий рост Microsoft в сфере ИИ начнётся в 2026 году. При этом сервис Copilot на базе ИИ уже называют следующим драйвером роста.