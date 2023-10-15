Microsoft: стекло — это будущее хранения данных

В отличие от них, Project Silica разработала устойчивое и долгосрочное решение для хранения данных. Он позволяет хранить огромные объемы данных в небольших стеклянных пластинах, сохраняя их в течение тысяч лет. Для эффективного чтения и записи данных используется Microsoft Azure, что расширяет возможности хранения. Инновационная библиотека является пассивной и не потребляет электроэнергию в блоках хранения.

Процесс лазерной записи, изначально неэффективный, был усовершенствован и позволяет хранить несколько терабайт на одной стеклянной пластине, которая может прослужить 10 000 лет. Для сравнения: на одной пластине можно хранить около 3 500 фильмов или весь текст «Войны и мира» примерно 875 000 раз.