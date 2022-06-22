Microsoft сворачивает разработку технологии определения эмоций у человека

Microsoft объявила о том, что планирует вывести из состава своих служб распознавания лиц Azure Face так называемые системы распознавания эмоций. Компания также постепенно откажется от возможностей, которые пытаются использовать искусственный интеллект для определения таких атрибутов личности, как пол и возраст.

Решение Microsoft о торможении спорной технологии происходит на фоне более масштабного пересмотра этической политики компании. Наташа Крэмптон, главный ответственный сотрудник Microsoft по ИИ, заявила, что решение компании стало ответом на мнение экспертов, которые ссылаются на отсутствие консенсуса в определении понятия "эмоции" и опасения по поводу чрезмерного обобщения того, как системы ИИ могут интерпретировать эти эмоции.