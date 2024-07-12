Microsoft урегулировала антимонопольную жалобу с помощью многомиллионной сделки

Опубликовано 12 июля 2024, 00:00
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Microsoft урегулировала антимонопольную жалобу с помощью многомиллионной сделкиC CISPE
Microsoft достигла соглашения с CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), фактически разрешив антимонопольную жалобу, касающуюся практики лицензирования облачных вычислений. Сделка на сумму в несколько миллионов евро, о которой Microsoft объявила в среду, направлена на решение проблем, возникших у членов CISPE, включая Amazon и множество небольших облачных провайдеров ЕС.
В жалобе, поданной в Европейскую комиссию в 2022 году, утверждалось, что новые договорные условия Microsoft наносят ущерб экосистеме облачных вычислений в Европе. Согласившись на урегулирование, Microsoft избежала потенциального антимонопольного расследования ЕС, которое могло бы привести к значительным штрафам.
В рамках урегулирования Microsoft разработает новый продукт, позволяющий членам CISPE запускать программное обеспечение Microsoft на своих платформах с использованием облачной инфраструктуры Azure по ценам, эквивалентным тем, которые взимает Microsoft. Кроме того, Microsoft компенсирует членам CISPE упущенную выгоду, связанную с расходами на лицензирование, понесенными за последние два года.