Microsoft урегулировала антимонопольную жалобу с помощью многомиллионной сделки

В жалобе, поданной в Европейскую комиссию в 2022 году, утверждалось, что новые договорные условия Microsoft наносят ущерб экосистеме облачных вычислений в Европе. Согласившись на урегулирование, Microsoft избежала потенциального антимонопольного расследования ЕС, которое могло бы привести к значительным штрафам.

В рамках урегулирования Microsoft разработает новый продукт, позволяющий членам CISPE запускать программное обеспечение Microsoft на своих платформах с использованием облачной инфраструктуры Azure по ценам, эквивалентным тем, которые взимает Microsoft. Кроме того, Microsoft компенсирует членам CISPE упущенную выгоду, связанную с расходами на лицензирование, понесенными за последние два года.