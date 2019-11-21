Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов

Исследование Microsoft и IDC проводилось в Венгрии, Греции, Польше, России, Румынии и Чехии. Оно показало, что лишь 3,5% сотрудников в указанных выше странах полностью соответствуют требованиям к IT-квалификации. Такая нехватка кадров сильно влияет на замедление темпов «цифровой трансформации» бизнеса.

Сообщается, что сильно всего нехватку квалифицированных кадров ощутили компании, специализирующиеся на облачных технологиях. О проблеме заявили 35% из них.

Что интересно, исследователи из Microsoft и IDC разделили всех IT-специалистов на три категории: полностью квалифицированных, частично соответствующих требованиям и тех, кто соответствует им посредственно или плохо. Самой многочисленной оказалась именно третья группа — в ней состоят 67,8% работников.