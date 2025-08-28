Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2025, 21:05
1 мин.

Microsoft уволила двух сотрудников за «захват» офиса президента компании

Это произошло на днях
Microsoft уволила двух сотрудников, участвовавших в протесте в офисе президента компании Брэда Смита. Инженеры-программисты Рики Фамели и Анна Хаттл были уволены после того, как группа из семи протестующих проникла в офис Смита.
Во время акции протестующие вели прямую трансляцию на Twitch, требуя от Microsoft разорвать связи с правительством Израиля. В результате инцидента полиция арестовала Анну Хаттл, Рики Фамели, а также бывших сотрудников Microsoft Ванию Агравал, Хоссама Насра и Джо Лопеса. Были задержаны также бывший сотрудник Google и другой работник IT-сферы.

Представитель Microsoft заявил, что увольнение произошло «в связи с серьёзными нарушениями корпоративных правил и кодекса поведения». Компания не предоставила дополнительные комментарии.

Ранее Анна Хаттл уже участвовала в протестах на территории Microsoft, пишут СМИ. Видимо, тогда ей это простили.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
