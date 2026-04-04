Microsoft вложит 10 млрд долларов в центры обработки данных для ИИ в Японии

Президент компании Брэд Смит встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, чтобы лично объявить о решении. В Microsoft отметили, что это ответ на растущую потребность страны в облачных сервисах и технологиях ИИ. Японский бизнес стремится занять лидирующие позиции в этой сфере, хотя расширение центров данных ограничено нехваткой пространства и дорогой электроэнергией.

Корпорация будет сотрудничать с SoftBank Group и Sakura Internet для расширения местной технологической инфраструктуры. Новые вложения дополняют предыдущие инвестиции в размере 2,9 миллиарда долларов, объявленные в 2024 году.