Microsoft вспомнила про видеомагнитофоны на фоне иска New York Times об ИИ

The Times утверждает, что Copilot, работающий на базе технологии GPT от OpenAI, включает в себя и имитирует стиль написания их статей, что является нарушением авторских прав. Однако Microsoft в своем ходатайстве об отклонении иска утверждает, что такая логика создает опасный прецедент, сравнивая ее с возложением ответственности на производителей видеомагнитофонов за возможную запись материалов, защищенных авторским правом.

«Несмотря на утверждения „Times“, закон об авторском праве не является препятствием для больших языковых моделей больше, чем для видеомагнитофона (или пианино, копировального аппарата, персонального компьютера, Интернета или поисковой системы)», — говорится в выдержке из ходатайства Microsoft.

Однако The New York Times возражает, утверждая, что аналогия Microsoft несовершенна. «Microsoft не оспаривает, что она работала с OpenAI над копированием материалов издания», — утверждает Ян Кросби, ведущий адвокат The Times. Он подчеркивает принципиальное отличие — производители видеомагнитофонов никогда не создавали свои продукты с расчетом на массовое нарушение авторских прав, в отличие от предполагаемых действий Microsoft с Copilot.

Компания OpenAI, также фигурирующая в иске, подала собственное ходатайство об отклонении иска, утверждая, что Times «обманом» заставила ChatGPT воспроизвести их материалы, защищенные авторским правом.

Исход этого судебного процесса, вероятно, создаст прецедент того, как законы об авторском праве будут применяться к развивающимся технологиям ИИ и их потенциальному злоупотреблению.