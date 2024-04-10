Microsoft всё ещё не хочет покидать Россию: юрлица решили оставить

В марте 2022 года Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. В течение года весь персонал российского офиса был уволен (более 370 человек). Выручка Microsoft по всем юрлицам в 2022 году составила около 6,87 млрд рублей, но в 2023 году упала до 217 млн рублей, пишет ТАСС. Чистая прибыль также снизилась, но незначительно — до 141 млн рублей с 178,3 млн рублей.

Microsoft не собирается ликвидировать основное юридическое лицо «Майкрософт рус», а также «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус». Так, «Майкрософт мобайл рус» пишет в документах, что решения по дальнейшей деятельности нет, однако на отчетную дату есть достаточно активов для погашения краткосрочных обязательств.

В настоящее время во всех местных компаниях Microsoft работают два человека, включая общего для них руководителя — Бенджамина Оуэна Орндорффа.