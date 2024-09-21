Microsoft выбрала АЭС Three Mile Island для своих ЦОДов

Атомная станция, которая в настоящее время не работает, будет поставлять безуглеродную энергию для поддержки центров обработки данных Microsoft в регионе PJM.

Джо Домингес, генеральный директор Constellation, подчеркнул важнейшую роль «надежной, безуглеродной» атомной энергии в обеспечении электроэнергией «важнейших отраслей промышленности», подразумевая Microsoft.

Подготовка к перезапуску реактора включает в себя масштабные инвестиции в модернизацию систем и получение разрешений от регулирующих органов. Ожидается, что станция начнет работу к 2028 году.

Общественная поддержка проекта тоже имеет место быть: по данным недавнего опроса, более 70% жителей Пенсильвании выступают за использование атомной энергии.