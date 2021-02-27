Microsoft выплатит сотрудникам дополнительные $1200 для физического и душевного благополучия

Инициатива руководства Microsoft называется Perks Plus. Это расширение проекта Microsoft Stay Fit, в рамках которого сотрудники могли тратить $800 в год на здоровье и фитнес. Программа Perks Plus продлится до начала 2022 года. В год сотрудники смогут получить от компании $1200.

У программы есть условие — все предметы и услуги, которые могут оплатить сотрудники, должны способствовать улучшению их душевного и физического благополучия. Полученные от Microsoft деньги нельзя будет потратить на оружие, игровые приставки и настольные игры.