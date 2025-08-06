Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2025, 16:00
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Microsoft выпустила кроксы в стиле Windows XP

Фанаты ждут Android-версию
В честь своего 50-летия Microsoft представила ограниченную серию кроксов в стиле Windows XP. Обувь выполнена в небесно-голубом цвете с зелёной подошвой — точно как знаменитые обои для Windows XP.
Microsoft выпустила кроксы в стиле Windows XP

© Microsoft

К каждой паре прилагаются уникальные джибитсы: значки MSN, Internet Explorer, Скрепыш и курсор мыши. Также в комплекте идёт рюкзак-мешок с тем же дизайном. Стоимость пары — 80 долларов, и сначала кроксы станут доступны сотрудникам Microsoft по предзаказу.

Автор Android Authority признался, что теперь мечтает о кроксах в стиле Android. Он предлагает сделать зелёные кроксы с фигурками андроидов, значками старых телефонов Nexus и даже QR-кодом на ремешке.

Теперь фанаты ждут, когда Google подхватит эту идею.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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