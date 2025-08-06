Microsoft выпустила кроксы в стиле Windows XP

К каждой паре прилагаются уникальные джибитсы: значки MSN, Internet Explorer, Скрепыш и курсор мыши. Также в комплекте идёт рюкзак-мешок с тем же дизайном. Стоимость пары — 80 долларов, и сначала кроксы станут доступны сотрудникам Microsoft по предзаказу.

Автор Android Authority признался, что теперь мечтает о кроксах в стиле Android. Он предлагает сделать зелёные кроксы с фигурками андроидов, значками старых телефонов Nexus и даже QR-кодом на ремешке.

Теперь фанаты ждут, когда Google подхватит эту идею.