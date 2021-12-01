Microsoft выпустила «уродливый» свитер с «Сапёром»

Microsoft уже разослала эти свитера журналистам и блогерам, однако их может купить любой желающий на сайте. К сожалению, сейчас там остался только свитер самого маленького размера, но, возможно, компания пополнит запасы. Товар стоит $75, а международная доставка обойдётся ещё в $15.

Microsoft также предлагает скачать соответствующую тему для компьютера.