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Microsoft выпустила «уродливый» свитер с «Сапёром»Это уже традиция
Уже четвёртый год подряд Microsoft выпускает «уродливый» рождественский свитер. В прошлом году это был свитер с логотипами Windows XP и Paint. На этот раз компания решила почтить память игры «Сапёр».
На свитере изображено поле игры, оформленное в виде ёлки. Основной цвет этого предмета одежды — синий. Как у знаменитого экрана смерти Windows. На рукавах изображены мины:
Microsoft уже разослала эти свитера журналистам и блогерам, однако их может купить любой желающий на сайте. К сожалению, сейчас там остался только свитер самого маленького размера, но, возможно, компания пополнит запасы. Товар стоит $75, а международная доставка обойдётся ещё в $15.
Microsoft также предлагает скачать соответствующую тему для компьютера.
Источник: Microsoft