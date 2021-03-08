Microsoft выпустит браузер на движке Google для своих консолей

Прямо сейчас Microsoft уже тестирует новинку на консолях нового поколения — Xbox Series X и S. Пока что речь идёт лишь об альфа-версии, доступ к которой есть у очень ограниченного числа лиц, пишет The Verge. Но уже сейчас ясно, что с приходом Edge Chromium на консоли компании, пользователи смогут легче синхронизировать свои аккаунты между игровой приставкой и компьютером, смартфоном.

Напомним, что Chromium был разработан Google в качестве движка с открытым исходным кодом. Прямо сейчас его используют многие популярные браузеры, в том числе Яндекс.Браузер и Opera.