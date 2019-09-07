Microsoft высмеяла саму себя в новом ролике

The Verge пишет, что в создании ролика участвовали 150 сотрудников и стажёров корпорации. Они тратили своё свободное время на запись этого причудливого видео. Снято оно было в различных зданиях кампуса Microsoft. Там сотрудники пели и танцевали. И выглядит это всё, мягко говоря, странно.

Но в чём Microsoft нельзя отказать, так это в самоиронии. В ролике они рассказывают не только об успехах компании, но и об откровенных провалах. Например, сотрудники поют: «Наши продукты известны во всём мире, за исключением случаев, когда мы пытались сделать телефон».