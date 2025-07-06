Microsoft закроет офис в Пакистане

Теперь Microsoft будет работать с пакистанскими клиентами через партнёрские компании и офисы в других странах региона. По данным источников, в офисе Microsoft в Пакистане работало всего около пяти человек, и все они потеряли работу. Поэтому закрытие, скорее всего, не скажется на работе сервисов.

Несмотря на то, что в Пакистане живёт более 250 миллионов человек — это пятая по численности населения страна в мире — международные IT-компании не спешат туда инвестировать. Причина — нестабильная политическая ситуация, проблемы с интернетом и слабая инфраструктура.