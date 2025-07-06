Microsoft закроет офис в Пакистане

Опубликовано 06 июля 2025, 13:301 мин.
Microsoft закроет офис в ПакистанеНо обещает, что пользователи ничего не заметят
Microsoft решила закрыть своё представительство в Пакистане. Об этом сообщил в LinkedIn глава пакистанского офиса Джавад Рехман. Представители компании уточнили, что это решение связано с оптимизацией работы и что сервисы для клиентов останутся без изменений.
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Теперь Microsoft будет работать с пакистанскими клиентами через партнёрские компании и офисы в других странах региона. По данным источников, в офисе Microsoft в Пакистане работало всего около пяти человек, и все они потеряли работу. Поэтому закрытие, скорее всего, не скажется на работе сервисов.
Несмотря на то, что в Пакистане живёт более 250 миллионов человек — это пятая по численности населения страна в мире — международные IT-компании не спешат туда инвестировать. Причина — нестабильная политическая ситуация, проблемы с интернетом и слабая инфраструктура.