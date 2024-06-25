Microsoft закрыла проект Natick по созданию подводных дата-центров

Несмотря на то, что во время погружения под воду было потеряно всего шесть из 855 серверов - меньше, чем при проведении аналогичного эксперимента на суше, - руководитель подразделения Cloud Operations + Innovation компании Microsoft Ноэль Уолш подтвердил итоги проекта.

Она подчеркнула, что полученные знания, особенно в отношении операционной эффективности и устойчивости серверов, будут использованы в других инициативах. Хотя Microsoft запатентовала альтернативные концепции дата-центров, такие как "системы высокого давления" и "искусственные рифы", текущие усилия будут сосредоточены на "традиционных зданиях".