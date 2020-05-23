Наука и технологии
Сегодня 17:27
Microsoft запатентовала наушники со сканером отпечатков пальцев
Ещё неясно, увидим ли мы их
Microsoft запатентовала наушники со сканером отпечатков пальцев. Это позволит быстро входить в учётные записи при синхронизации наушников с другим устройством.
Как пишет издание Ubergizmo, Microsoft надеется использовать такие наушники в качестве своеобразного контролера для компьютера. Например, можно залогиниться где-нибудь, просто проведя пальцем по поверхности наушников.
Кроме того, дактилоскопический датчик позволит хранить под защитой приватные аудиозаписи: голосовые сообщения, подкасты и др.
Стоит отметить, что у Microsoft уже есть продукты с подобной интеграцией. Это Surface Headphones, которые позволяют автоматически ставить на паузу и воспроизводить музыку на компьютере, если наушники сняты или надеты.
Тем не менее, пока это лишь патент, и ещё неясно, воплотит ли Microsoft идею в жизнь.