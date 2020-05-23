Microsoft запатентовала наушники со сканером отпечатков пальцев

Как пишет издание Ubergizmo, Microsoft надеется использовать такие наушники в качестве своеобразного контролера для компьютера. Например, можно залогиниться где-нибудь, просто проведя пальцем по поверхности наушников.

Кроме того, дактилоскопический датчик позволит хранить под защитой приватные аудиозаписи: голосовые сообщения, подкасты и др.

Стоит отметить, что у Microsoft уже есть продукты с подобной интеграцией. Это Surface Headphones, которые позволяют автоматически ставить на паузу и воспроизводить музыку на компьютере, если наушники сняты или надеты.

Тем не менее, пока это лишь патент, и ещё неясно, воплотит ли Microsoft идею в жизнь.