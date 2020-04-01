Microsoft запатентовала складное устройство сразу с тремя экранами

Новый девайс компании оснащён двумя раздельными экранами, соединёнными шарнирным механизмом. Этим запатентованное устройство похоже на Surface Duo. Отличается же оно наличием третьего дисплея размером меньше. Он выглядит, скорее, как статус-бар на боковой грани аппарата.

В патентной документации маленький экран называется Control Logic. Он может служить для отображения времени, уведомлений, списка подключенных устройств и т.д. В патенте написано, что традиционные смартфоны имеют только один экран для предоставления всей важной информации и уведомлений пользователю. Microsoft хочет изменить способ взаимодействия человека с устройством.