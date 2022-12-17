Microsoft запретила майнинг криптовалют через свои онлайн-сервисы

Компания включила запрет в обновление своих универсальных лицензионных условий для онлайн-сервисов, которое вступило в силу 1 декабря. Резюме изменений в лицензии от Microsoft гласит: "Обновлена политика приемлемого использования, чтобы уточнить, что майнинг криптовалюты запрещен без предварительного разрешения Microsoft", и, по мнению The Register, в основном касается облаков Azure.

Раздел под названием "Политика приемлемого использования" гласит: "Ни клиент, ни те, кто получает доступ к онлайн-сервису через клиента, не могут использовать онлайн-сервис: для добычи криптовалюты без предварительного письменного разрешения Microsoft".

Microsoft сообщила изданию The Register, что внесла это изменение, поскольку "майнинг криптовалют может привести к сбоям или даже ухудшению работы онлайн-сервисов и их пользователей и часто может быть связан с кибермошенничеством и злоупотреблениями".

"Мы внесли это изменение, чтобы дополнительно защитить наших клиентов и снизить риск нарушения или ухудшения работы служб в Microsoft Cloud".