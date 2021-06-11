Microsoft значительно сократила штат российского офиса

Как рассказали РБК источники, у Microsoft «уже давно идут плановые сокращения. Если в 2014 году в российском подразделении компании работали около тысячи человек, то сейчас их число составляет примерно 300.

Первые волны сокращения, как пишут журналисты, были связаны с изменением стратегии компании и оптимизацией бизнес-модели, а также с тем, что Microsoft переориентировалась на облачные решения. Затем компания сократила ещё около 15% персонала, отчасти из-за падения продаж, которые были связаны с политикой импортозамещения.

Представитель Microsoft в России отметил РБК, что «у компании не было крупномасштабных сокращений в последнее время».