МИД Финляндии: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью

Опубликовано 06 февраля 2025, 05:151 мин.
МИД Финляндии: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностьюПовреждения кабелей в Балтике отказались признавать случайными
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что повреждения нескольких кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью. В интервью The Times, на которое ссылается Лента.ру, она отметила, что вероятность того, что все четыре инцидента произошли случайно, крайне мала.
В то же время финские власти продолжают расследование, и пока не могут сделать окончательных выводов. Валтонен добавила, что расследование продолжается по всем случаям, которые как-то связаны с Финляндией.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Россия не заинтересована в диверсиях в Балтийском море и что такие инциденты не выгодны никому.
Однако кабели что-то (или кто-то) повредило. Страны всё ещё в поисках виновного.