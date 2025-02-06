МИД Финляндии: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью

В то же время финские власти продолжают расследование, и пока не могут сделать окончательных выводов. Валтонен добавила, что расследование продолжается по всем случаям, которые как-то связаны с Финляндией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Россия не заинтересована в диверсиях в Балтийском море и что такие инциденты не выгодны никому.

Однако кабели что-то (или кто-то) повредило. Страны всё ещё в поисках виновного.