Midjourney заблокировал доступ сотрудникам конкурента за «агрессивный» сбор данных

Сбой работы произошёл из-за слишком интенсивного сбора данных в формате «запрос-результат», это было похоже на кибератаку. После этого служба безопасности Midjourney проверила банковскую карту, с которой была оплачена подписка и привязанную к учётной записи, и из-за которой начались сбои. Оказалось, что эта карта связана с учётной записью инженера по сбору данных Stability AI.

Чтобы обезопасить сервис от повторения подобных инцидентов, команда Midjourney заблокировала доступ к своему сервису для всех сотрудников Stability AI.

Позже глава Stability AI Эмад Мостак выступил с заявлением и сказал, что речь не идёт о DDoS-атаке, сотрудники его компании не намеревались причинить вред конкуренту. Но всё же объявил о внутреннем расследовании.