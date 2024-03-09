Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 11:15
1 мин.

Midjourney заблокировал доступ сотрудникам конкурента за «агрессивный» сбор данных

Компания Stability AI собирала данные для обучения своей нейросети слишком интенсивно
Компания Midjourney, разработавшая одноимённый ИИ-сервис генерации изображений, заблокировала доступ всем сотрудникам конкурирующей компании Stability AI, разработчика аналогичного сервиса Stable Diffusion. В Midjourney заметили активность конкурента, из-за которой у компании «легли» серверы.

Сбой работы произошёл из-за слишком интенсивного сбора данных в формате «запрос-результат», это было похоже на кибератаку. После этого служба безопасности Midjourney проверила банковскую карту, с которой была оплачена подписка и привязанную к учётной записи, и из-за которой начались сбои. Оказалось, что эта карта связана с учётной записью инженера по сбору данных Stability AI.

Чтобы обезопасить сервис от повторения подобных инцидентов, команда Midjourney заблокировала доступ к своему сервису для всех сотрудников Stability AI.

Позже глава Stability AI Эмад Мостак выступил с заявлением и сказал, что речь не идёт о DDoS-атаке, сотрудники его компании не намеревались причинить вред конкуренту. Но всё же объявил о внутреннем расследовании.