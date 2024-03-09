Midjourney заблокировал доступ сотрудникам конкурента за «агрессивный» сбор данных

Опубликовано 09 марта 2024, 11:15
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Midjourney заблокировал доступ сотрудникам конкурента за «агрессивный» сбор данныхКомпания Stability AI собирала данные для обучения своей нейросети слишком интенсивно
Компания Midjourney, разработавшая одноимённый ИИ-сервис генерации изображений, заблокировала доступ всем сотрудникам конкурирующей компании Stability AI, разработчика аналогичного сервиса Stable Diffusion. В Midjourney заметили активность конкурента, из-за которой у компании «легли» серверы.
Сбой работы произошёл из-за слишком интенсивного сбора данных в формате «запрос-результат», это было похоже на кибератаку. После этого служба безопасности Midjourney проверила банковскую карту, с которой была оплачена подписка и привязанную к учётной записи, и из-за которой начались сбои. Оказалось, что эта карта связана с учётной записью инженера по сбору данных Stability AI.
Чтобы обезопасить сервис от повторения подобных инцидентов, команда Midjourney заблокировала доступ к своему сервису для всех сотрудников Stability AI.
Позже глава Stability AI Эмад Мостак выступил с заявлением и сказал, что речь не идёт о DDoS-атаке, сотрудники его компании не намеревались причинить вред конкуренту. Но всё же объявил о внутреннем расследовании.
Источник:Tech News Space
Автор:Андрей Кадуков
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