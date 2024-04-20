Миф о бесполезности земли возле ветряков развеяли

В этом исследовании, крупнейшем в своем роде, был проведен анализ землепользования почти 320 ветряков в США. Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Science & Technology, опровергают мнение о том, что они губят землю.

Главный вывод? Ветряные электростанции гораздо более эффективны с точки зрения землепользования, чем считалось ранее. Хотя по традиционным расчетам вся территория ветропарка отводится под ветроэнергетику, на самом деле ветряные турбины и инфраструктура обычно занимают лишь 5% земли. Остальные 95% можно использовать для сельского хозяйства и других целей.

«Если учесть всю инфраструктуру газовых электростанций, включая сети скважин, трубопроводы и подъездные дороги, то ветряные электростанции на самом деле обладают сопоставимой эффективностью использования земли», — говорит доктор Сара Джордан, ведущий автор исследования.

Данное исследование также подчеркивает важность размещения ветряных турбин. Размещение турбин в районах с существующей инфраструктурой, например, на сельскохозяйственных землях с налаженными дорогами, может значительно повысить эффективность. Джордан объясняет, что такие проекты могут быть в семь раз эффективнее на квадратный метр задействованной земли по сравнению с проектами, построенными полностью с нуля.