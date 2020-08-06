МиГ-29 российского производства уничтожили американские ракетные комплексы

Об этом пишет издание «Лента.ру». Инцидент произошёл в конце июля. Операторами комплекса MIM-23 Hawk были турецкие военные. Сообщается, что зенитный ракетный комплекс не смог обнаружить МиГ-29. Истребители, скорее всего, применили против MIM-23 Hawk системы радиоэлектронной борьбы. Журналисты пишут, что самолётами управляли российские лётчики.

Эксперты пришли к выводу, что МиГ-29 обладают высоким боевым потенциалом, если они оснащены высокоточным оружием и управляются хорошо подготовленными лётчиками.

Ликвидация MIM-23 Hawk позволила помешать наступлению на город Сирт сил Правительства национального согласия Ливии, поддерживаемого Турцией.