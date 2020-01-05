Микробы научились делать из пластика в озёрах полезные жиры

Биологи из Университета Йювяскюля в Финляндии заявили, что микробы в гуминовых озёрах могут создавать омега-3 и омега-6 жирные кислоты из микропластика. Учёные выяснили это, наблюдая за движением полиэтилена в природе. Помог им в этом метод маркировки изотопами углерода.

Гуминовыми озёрами называют такие водоёмы, в которых среди органических веществ преобладают собственно гуминовые кислоты, образующиеся при разложении отмерших растений. Участвуют в этом процессе, конечно, микробы. Учёным было интересно узнать, смогут ли эти же микроорганизмы справиться с пластиком. Как оказалось, предположение было справедливым.

Жирные кислоты, в том числе омега-3 и омега-6, необходимы для нормального функционирования организма человека.