Наука и технологии
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Микробы научились делать из пластика в озёрах полезные жиры
Это хорошая новость
Пластиковые отходы довольно долго разлагаются, чем вызывают беспокойство у учёных. Однако исследователи ещё не до конца изучили возможные типы биоразложения пластика, поэтому не исключено, что некоторые микроорганизмы смогут справиться с проблемой. Учёные недавно как раз обнаружили нового кандидата на роль «санитара».
Биологи из Университета Йювяскюля в Финляндии заявили, что микробы в гуминовых озёрах могут создавать омега-3 и омега-6 жирные кислоты из микропластика. Учёные выяснили это, наблюдая за движением полиэтилена в природе. Помог им в этом метод маркировки изотопами углерода.
Гуминовыми озёрами называют такие водоёмы, в которых среди органических веществ преобладают собственно гуминовые кислоты, образующиеся при разложении отмерших растений. Участвуют в этом процессе, конечно, микробы. Учёным было интересно узнать, смогут ли эти же микроорганизмы справиться с пластиком. Как оказалось, предположение было справедливым.
Жирные кислоты, в том числе омега-3 и омега-6, необходимы для нормального функционирования организма человека.