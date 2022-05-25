Наука и технологии
Сегодня в 11:41
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Микрочипы начнут производить в Испании

Чтобы укрепить позиции Евросоюза
Испанское правительство во вторник объявило о плане инвестиций в размере 12,3 млрд. евро, которые позволят превратить страну в крупного производителя микрочипов и поможет снизить зависимость Испании и Европейского Союза (ЕС) от других поставщиков.
Микрочипы начнут производить в Испании

Объявление было сделано в Мадриде, где премьер-министр Педро Санчес должен был встретиться с руководителями технологических компаний на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, чтобы объяснить план и добиться дальнейших инвестиций.

Выступая в Мадриде, заместитель премьер-министра и министр экономики Надя Кальвиньо сказала, что пятилетний план направлен на то, чтобы Испания смогла охватить все сферы разработки и производства микрочипов, которые сегодня считаются ключевыми для всех областей современной промышленности.

Из-за глобального дефицита компьютерных чипов потребителям стало труднее приобретать автомобили, компьютеры и другие предметы первой необходимости. Проект направлен на укрепление слабых позиций ЕС в производстве микрочипов, которое, по словам Кальвиньо, составляет около 10% от мирового объема.

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