Микрочипы начнут производить в Испании

Объявление было сделано в Мадриде, где премьер-министр Педро Санчес должен был встретиться с руководителями технологических компаний на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, чтобы объяснить план и добиться дальнейших инвестиций.

Выступая в Мадриде, заместитель премьер-министра и министр экономики Надя Кальвиньо сказала, что пятилетний план направлен на то, чтобы Испания смогла охватить все сферы разработки и производства микрочипов, которые сегодня считаются ключевыми для всех областей современной промышленности.

Из-за глобального дефицита компьютерных чипов потребителям стало труднее приобретать автомобили, компьютеры и другие предметы первой необходимости. Проект направлен на укрепление слабых позиций ЕС в производстве микрочипов, которое, по словам Кальвиньо, составляет около 10% от мирового объема.