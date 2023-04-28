Микрогравитационное поле теперь можно создать с помощью дрона

Микрогравитационное поле теперь можно создать с помощью дронаКоторый сбрасывает специальную капсулу
Британская компания Gravitilab провела успешные испытания беспилотной системы, предназначенной для проведения экспериментов в условиях микрогравитации. Дрон поднимается в воздух и сбрасывает устройство, что дает ученым доступ к условиям, подобным космическим, без затрат на полеты в космос.
Система, названная LOUIS, состоит из специально разработанной капсулы, которая поднимается дроном и затем отпускается, позволяя полезной нагрузке испытать микрогравитацию во время спуска обратно на Землю.
В ходе первого испытания, которое состоялось в январе, полезная нагрузка капсулы испытала около пяти секунд микрогравитации во время падения с высоты 600 метров.
Компания планирует продолжить разработку своей беспилотной системы с целью сброса капсулы с высоты более километра. Gravitilab еще не объявила цены на услуги, но призывает потенциальных клиентов писать им.