Микрогравитационное поле теперь можно создать с помощью дрона

Система, названная LOUIS, состоит из специально разработанной капсулы, которая поднимается дроном и затем отпускается, позволяя полезной нагрузке испытать микрогравитацию во время спуска обратно на Землю.

В ходе первого испытания, которое состоялось в январе, полезная нагрузка капсулы испытала около пяти секунд микрогравитации во время падения с высоты 600 метров.

Компания планирует продолжить разработку своей беспилотной системы с целью сброса капсулы с высоты более километра. Gravitilab еще не объявила цены на услуги, но призывает потенциальных клиентов писать им.