Микропластик нашли даже в антарктических льдах

Сообщается, что микрочастицы пластика обнаружили в морском льду с восточного побережья Антарктиды. Учёные выяснили, что источник загрязнения был локальным.

«Если пластиковые частицы есть в Антарктиде — одном из самых отдалённых уголков Земли, где нет постоянных людских поселений, это значит, что подобный мусор распространён повсюду, даже в тех местах, которые большинство из нас никогда не посетят», — заявила одна из авторов исследования.

Ледяной керн для исследования выбурили на восточном побережье Антарктиды ещё в 2009 году. После его расплавили и обнаружили в нём 96 частиц микропластика, в том числе полиэтилена, нейлона.

Среднее содержание пластика было равно примерно 12 частицам на литр. Исследователи предположили, что источниками загрязнения могли стать одежда и экипировка туристов и исследователей, а также снасти рыбаков.