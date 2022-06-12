Микропластик нашли даже в паутине

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Микропластик нашли даже в паутинеОна может служить средством обнаружения частиц пластика
Кажется, на Земле уже не осталось места, куда бы не добрался микропластик. Недавно его обнаружили даже в свежевыпавшем снеге Антарктиды. Учёные останавливаться в своих поисках не собираются. Теперь они исследовали паутину.
Дело в том, что паутина — это липкая ловушка для всего, что проходит через неё. Она может оказаться прекрасным средством для мониторинга загрязнения городского воздуха твёрдыми частицами.
В ходе исследования учёный собирал паутину, прикреплённую к уличным автобусным остановкам в городе на северо-западе Германии. Дальнейший анализ в лаборатории показал, что все паутины были загрязнены микропластиком. Согласно полученным данным, частицы пластика могут составлять до 10% веса всей паутины. Около 90% из них были разновидностями ПЭТ (полиэтилентерефталат). Также встречались измельчённые частицы износа шин.