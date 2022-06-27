Микропластик помог выжить вирусам в воде

Исследователи увидели, что вирусы, вызывающие диарею и расстройство желудка, выживают в воде, цепляясь к микропластику, крошечным частицам длиной менее 5 мм. Так они дольше остаются заразными, что представляет потенциальную угрозу для общественного здоровья.

Учёные пояснили, что предыдущие исследования проводились в стерильных условиях, а это первое исследование в окружающей среде. Специалисты отметили, что заразности в течение трёх дней достаточно, чтобы добраться от очистных сооружений или до общественного пляжа. Хуже то, что очистные сооружения не могут улавливать микропластик.

Ранее учёные выяснили, что на влажных салфетках и ватных палочках, выброшенных на пляж, слишком высоки уровни фекальных бактерий.