Микропластик в вашей воде предложили собирать... Магнитом

Ведущий исследователь Ники Эштиаги говорит, что существующие методы могут потребовать до нескольких дней для удаления микропластика из воды, в то время как их изобретение достигает даже более лучших результатов всего за один час.

Они разработали адсорбенты в виде порошка, которые удаляют микропластик в 1000 раз меньше, чем те, которые в настоящее время могут быть обнаружены существующими очистными сооружениями.

Исследователи разработали адсорбент с использованием наноматериалов, который они могут смешивать с водой для притягивания микропластика и растворенных загрязняющих веществ. Мухаммад Харис, первый автор исследование, сказал, что наноматериалы содержат железо, что позволило команде использовать магниты для легкого отделения микропластика и загрязняющих веществ от воды.