Микропластик в воде предложено удалять ультразвуком

Система менее подвержена засорению по сравнению с традиционными методами фильтрации, и исследователи смогли удалить более 70% частиц микропластика шириной менее 180 мкм и более 82% крупных.

Команда ученых собрала воду, добавила в нее микропластик и отфильтровала образцы для удаления крупных загрязняющих веществ. По оценкам исследователей, работа нынешнего устройства в течение часа обойдется примерно в 7 центов, а очистка одного литра воды займет около полутора часов.

В настоящее время исследователи работают над созданием системы с более широкими трубками или пучками из нескольких трубок для тестирования на реальных образцах с имеющимся микропластиком.