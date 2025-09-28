Микроволновое оружие одним выстрелом сбило 49 дронов

Опубликовано 28 сентября 2025, 18:551 мин.
Микроволновое оружие одним выстрелом сбило 49 дроновВсего 61 дрон
Американская Epirus продемонстрировала своё микроволновое оружие Leonidas, способное уничтожать сразу десятки беспилотников. На испытаниях, устройство сбило 61 дрон, включая рекордные 49 дронов одним импульсом.
© Epirus
Leonidas использует высокомощные микроволны, чтобы выводить из строя электронику дронов. Система построена на полупроводниках на основе нитрида галлия (GaN). Оружие управляется программным обеспечением и может подбирать оптимальную форму импульса, безопасно работать рядом с людьми.
Главное преимущество Leonidas: оно может одновременно выводить из строя целые группы дронов, создавать «безопасные коридоры» для своих объектов и непрерывно работать без перегрева. Всего было сбито 61 дрон.