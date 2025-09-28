Микроволновое оружие одним выстрелом сбило 49 дронов

Leonidas использует высокомощные микроволны, чтобы выводить из строя электронику дронов. Система построена на полупроводниках на основе нитрида галлия (GaN). Оружие управляется программным обеспечением и может подбирать оптимальную форму импульса, безопасно работать рядом с людьми.

Главное преимущество Leonidas: оно может одновременно выводить из строя целые группы дронов, создавать «безопасные коридоры» для своих объектов и непрерывно работать без перегрева. Всего было сбито 61 дрон.