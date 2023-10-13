Military Watch: российский Су-57 превосходит зарубежные аналоги

Су-57 несет восемь ракет, в том числе шесть ракет большой дальности Р-77М в спаренных отсеках и две ракеты малой дальности. Отличительной особенностью самолета является способность нести крылатые ракеты большой дальности.

Су-57 оснащен ракетой Р-37М класса «воздух-воздух» с дальностью 400 км, превосходящей по дальности поражения F-22, F-35 и J-20. Он быстрее и несет большую полезную нагрузку, хотя из-за своих размеров может нести только четыре ракеты.

Эти ракеты позволяют Су-57 поражать важные объекты противника, такие как самолеты ПВО и бомбардировщики, со значительных расстояний. Кроме того, Су-57 применяет разнообразное оружие класса «воздух-земля», в частности, крылатую ракету Х-59МК2 для нанесения высокоточных ударов с дальностью действия около 300 км.

Широкое применение Су-57 в боевых условиях выгодно отличает его от аналогов пятого поколения, подытоживает обозреватель издания.