Миллиардер «отругал» Disney за «многообразие» и решил попасть в совет директоров

Пельтц не согласен с тем, что в последнее время Marvel уделяет особое внимание многообразию. В интервью Financial Times он сказал: «Зачем мне нужен полностью черный актерский состав?». Эта критика дополняется тем, что инвестиционная компания Пельтца, Trian Partners, частично финансируется Айком Перлмуттером, бывшим руководителем Marvel, который конфликтовал с генеральным директором Disney Бобом Айгером по поводу разнообразия в фильмах о супергероях.

Исход этой битвы еще предстоит увидеть. Пельтц стремится изменить состав совета директоров Disney и потенциально повлиять на создание контента. Это столкновение может существенно повлиять на будущее направление развития компании Disney, в частности на ее контент-стратегию.