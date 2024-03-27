Миллиардер «отругал» Disney за «многообразие» и решил попасть в совет директоров

Опубликовано 27 марта 2024, 19:53
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Миллиардер «отругал» Disney за «многообразие» и решил попасть в совет директоровБорьба против Woke-культуры
Инвестор-миллиардер Нельсон Пельтц (Nelson Peltz), известный своими инвестициями в такие гиганты пищевой промышленности, как Wendy’s, вступил в борьбу за два места в совете директоров Disney. Его кампания вызывает интерес, поскольку он при этом критикует стратегию Disney, направленную на «многообразие», особенно в фильмах Marvel.
Пельтц не согласен с тем, что в последнее время Marvel уделяет особое внимание многообразию. В интервью Financial Times он сказал: «Зачем мне нужен полностью черный актерский состав?». Эта критика дополняется тем, что инвестиционная компания Пельтца, Trian Partners, частично финансируется Айком Перлмуттером, бывшим руководителем Marvel, который конфликтовал с генеральным директором Disney Бобом Айгером по поводу разнообразия в фильмах о супергероях.
Исход этой битвы еще предстоит увидеть. Пельтц стремится изменить состав совета директоров Disney и потенциально повлиять на создание контента. Это столкновение может существенно повлиять на будущее направление развития компании Disney, в частности на ее контент-стратегию.