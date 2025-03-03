Миллиардер призвал вложиться деньгами в технарей, уволенных властями США

Увольнения произошли рано утром в субботу, когда Администрация общих служб США (GSA) внезапно сократила около 70 сотрудников из подразделения 18F, которое помогает агентствам с технологическими услугами, такими как Login.gov. Это решение последовало за приказом Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, о сокращении федеральной рабочей силы.

Кьюбан предположил, что эти квалифицированные работники могли бы создать свою собственную компанию и, возможно, быть нанятыми обратно правительством на своих условиях.