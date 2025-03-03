Миллиардер призвал вложиться деньгами в технарей, уволенных властями США

Опубликовано 03 марта 2025, 15:001 мин.
Миллиардер призвал вложиться деньгами в технарей, уволенных властями СШАГоворит, их нужно поддержать
Миллиардер Марк Кьюбан призвал поддержать федеральных технических работников, которых внезапно уволили. В субботу он опубликовал в социальной сети Bluesky сообщение, в котором призвал бывших сотрудников 18F, правительственного технологического подразделения, открыть свою собственную консалтинговую компанию. Он даже предложил инвестировать в их предприятие.
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Увольнения произошли рано утром в субботу, когда Администрация общих служб США (GSA) внезапно сократила около 70 сотрудников из подразделения 18F, которое помогает агентствам с технологическими услугами, такими как Login.gov. Это решение последовало за приказом Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, о сокращении федеральной рабочей силы.
Кьюбан предположил, что эти квалифицированные работники могли бы создать свою собственную компанию и, возможно, быть нанятыми обратно правительством на своих условиях.