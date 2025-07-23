Миллиардеры Кремниевой долины отказались от строительства своего города

Теперь компания предлагает более скромный проект — промышленный парк под названием Solano Foundry. Он займет 2 100 акров (9 квадратных километров). Новый комплекс должен стать «центром передовых технологий в области транспорта, энергетики, робототехники и обороны». Рядом находится база ВВС США, что может способствовать сотрудничеству с военными.

Основатель California Forever Ян Срамек заявил, что цель — вернуть производство в Калифорнию и объединить разработку с реальным производством. Проект также перекликается с курсом Дональда Трампа на развитие промышленности внутри страны.