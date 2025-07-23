Миллиардеры Кремниевой долины отказались от строительства своего города

Опубликовано 23 июля 2025, 16:041 мин.
Миллиардеры Кремниевой долины отказались от строительства своего городаИ решили создать промышленный парк в Калифорнии
Группа инвесторов California Forever, поддерживаемая миллиардерами из Кремниевой долины, изначально планировала построить новый город на 60 000 акров (242 квадратных километров) земли в округе Солано, Калифорния. Но проект вызвал массовое недовольство местных жителей и столкнулся с юридическими и финансовыми проблемами. В результате идея была отменена.
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Теперь компания предлагает более скромный проект — промышленный парк под названием Solano Foundry. Он займет 2 100 акров (9 квадратных километров). Новый комплекс должен стать «центром передовых технологий в области транспорта, энергетики, робототехники и обороны». Рядом находится база ВВС США, что может способствовать сотрудничеству с военными.
Основатель California Forever Ян Срамек заявил, что цель — вернуть производство в Калифорнию и объединить разработку с реальным производством. Проект также перекликается с курсом Дональда Трампа на развитие промышленности внутри страны.