Миллиардеры «победили» владельцев земли, где они хотят построить город

Материнская компания California Forever, Flannery Associates, подала иск в прошлом году, утверждая, что семьи участвовали в сговоре с целью завышения цен на землю. Иск требует возмещения ущерба в размере 500 миллионов долларов. Семьи, в свою очередь, обвинили застройщиков в использовании «тактики силового давления», чтобы вынудить их продать землю по низким ценам.

Судья Трой Нанли основывает свое решение на сообщениях, которыми обменивались землевладельцы два года назад. Эти сообщения, в том числе тексты, призывающие других владельцев не вступать в переговоры с California Forever и добиваться более высокой цены, убедили судью в правоте компании.

Несмотря на решение суда, California Forever предстоит преодолеть значительные препятствия. Проект столкнулся с яростным сопротивлением жителей, которые обвиняют разработчиков в тактике запугивания.