Миллиардеры Силиконовой Долины построят свой город мечты

Проект предусматривает создание ориентированной на семью и пешеходную зону утопии с солнечными электростанциями.

С 2018 года Flannery Associates приобрела более 2023500 соток земли в восточной части округа Солано при поддержке таких «светил» технологического мира, как Рид Хоффман, Марк Андреессен и братья Коллисон. Проект предполагает размещение десятков тысяч жителей в двухэтажных таунхаусах, выходящих на общественные парковые территории. В то время как соседние фермы будут продолжать работать, на землях, принадлежащих проекту, планируется разместить жилье, солнечные электростанции, открытые пространства, а также сохранить сельское хозяйство и среду обитания.

Однако реализация проекта сопряжена с определенными трудностями, в том числе с получением разрешения местных властей на перезонирование сельскохозяйственных земель под городское использование, а также с решением проблем, связанных с доступностью жилья, которые высказывают местные политики.