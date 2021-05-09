Миллионы американцев могут остаться без топлива из-за хакерской атаки

Топливо могут перестать поставлять на автозаправки в городах, где живут миллионы человек. Дело в том, что на днях на компанию Colonial Pipeline совершили хакерскую атаку. Злоумышленники использовали программу-вымогатель. Из-за этого компания была вынуждена отключить часть своих систем.

РБК пишет, что трубопровод Colonial Pipeline участвует в поставках топлива на побережье Мексиканского залива в Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину, Теннесси, Вирджинию, Мэриленд, Делавер, Пенсильванию и Нью-Джерси. Всего Colonial Pipeline прокачивает по 100 млн галлонов горючего в сутки.

Пока неясно, кто именно совершил кибератаку на Colonial Pipeline. Подозревают группу DarkSide, в которой есть хакеры из Восточной Европы.